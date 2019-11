CD&V beslist pas maandag of het in de coalitie blijft: “Schepen Beulens moest veel vijandigheid trotseren, omdat ze meerjarenplanning al goedkeurde” Rutger Lievens

21 november 2019

12u09 0 Aalst Na een hevige vergadering heeft het partijbestuur van CD&V Aalst beslist om pas maandag te beslissen. De leden vroegen woensdagavond een stemming om al dan niet in de coalitie te blijven, Ilse Uyttersprot vroeg een stemming over het vertrouwen in haar. Beide beslissingen zijn uitgesteld tot maandag 25 november.

Het stadsbestuur van Aalst, met schepen Katrien Beulens (CD&V) aan tafel, maar zonder schepen Ilse Uyttersprot (CD&V), bereikte deze week een akkoord over de meerjarenplanning 2020-2025. Gisterenavond boog het partijbestuur van CD&V zich over de tekst en dat verliep niet vlekkeloos.

“Het was een hevige vergadering”, zegt een CD&V’er die erbij was. “Er was heel wat vijandigheid van vele partijleden ten opzichte van Katrien Beulens. Al werd ze wel gesteund door een aantal partijleden. De leden vroegen een stemming om in de coalitie te blijven, Ilse vroeg ook een stemming over het vertrouwen in haar. Alle stemmingen zijn doorgeschoven naar de vergadering van maandag 25 november.”

Een officiële reactie van de partij is er nog niet.