CD&V Aalst buigt zich pas vanavond over akkoord meerjarenplanning: “Schepen Beulens heeft dit alleen goedgekeurd, wij moeten het nog bekijken” Rutger Lievens

20 november 2019

09u57 3 Aalst Er is een akkoord binnen het stadsbestuur van Aalst over de meerjarenplanning 2020-2025, maar het is nog afwachten of de partij CD&V haar fiat geeft. “Schepen Beulens (CD&V) heeft dit voor ons onderhandeld, maar wij hebben de meerjarenplanning nog niet kunnen bekijken", zegt afdelingsvoorzitter Yves De Graeve (CD&V).

Het akkoord werd goedgekeurd door de burgemeester en schepenen van N-VA, Open Vld en Katrien Beulens van CD&V. De andere CD&V-schepen Ilse Uyttersprot is al enkele weken niet meer welkom aan de onderhandelingstafel van de meerjarenplanning. Tot nu toe is Katrien Beulens de enige CD&V’er die weet wat er in de meerjarenplanning staat. Zelfs de voorzitter van de lokale afdeling heeft het dossier nog niet kunnen inkijken. “Schepen Beulens heeft dit alleen onderhandeld en goedgekeurd. Vanavond is er afdelingsbestuur en zullen we kijken wat er allemaal opgenomen is in de meerjarenplanning. Voor CD&V blijven sport, cultuur, jeugd en het sociale erg belangrijk”, zegt Yves De Graeve. Er is dus een akkoord binnen het stadsbestuur (zonder Uyttersprot), maar of het akkoord ook gedragen wordt door alle gemeenteraadsleden van deze meerderheid is nog eventjes afwachten.