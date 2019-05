Catfish & Cotton speelt nu zondag blues in De Tafel van Elise Rutger Lievens

21 mei 2019

19u51 7 Aalst Luc en Marc Borms van Catfish & Cotton geven nu zondag in De Tafel van Elise in Erembodegem een bluesconcert. Ze brengen bluesverhalen mee uit Mississippi.

“Het is een uitgelezen kans om ons nog eens bezig te horen, gezien Luc part-time in Mississippi woont, maar nu in ‘t land is”, zegt Marc Borms. “Catfish & Cotton is een country- en bluesduo. We brengen bluesverhalen uit het verre Mississippi, doorspekt met humor en véél muziek uit de Delta en omstreken.”

De Tafel van Elise bevindt zich op het dorp van Erembodegem. Info en tickets: info@detafelvanelise.be of 053 21 62 66. Het concert start om 19.30 uur.