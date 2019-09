Casa Del Mundo viert 25ste verjaardag met volle Oude Vismarkt Rutger Lievens

01 september 2019

17u36 0 Aalst Al een kwarteeuw viert Casa Del Mundo diversiteit in de wereld. Aasterse organisaties die zich inzetten voor mensen in verre landen tonen er wat ze allemaal realiseren. Eetkraampjes serveren voedsel uit de vier windstreken. De organisatoren hopen dat de stad de komende jaren de inspanningen van de voorbije 25 jaar positief evalueert en een toekomst biedt aan Casa Del Mundo.

In tijden dat er bespaard moet worden, komen events zoals Casa Del Mundo in het vizier. Of er bij de bespreking van de meerjarenplanning door het stadsbestuur genoeg geld zal uitgetrokken worden voor een event als Casa Del Mundo, valt af te wachten. “Het is de 25ste keer en je ziet dat dit een traditie is geworden in Aalst”, zegt Jos Schockaert van Casa Del Mundo. “Het is een organisatie van de stad die ondersteund wordt door een pak vrijwilligers. We kijken uit naar de beslissing van de stad hierover”, zegt hij. Op een zonnige dag zoals deze zondag lokt Casa Del Mundo 3.000 bezoekers.