Caroline De Meerleer (N-VA): “Zorgparkeerstickers te weinig bekend” Rutger Lievens

23 mei 2019

17u20 0 Aalst Amper 40 Aalstenaars hebben een zorgparkeersticker aan de oprit of garage hangen, blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA) opvroeg. “Relatief lage cijfers, als je weet dat de zorg-parkeersticker al 3 jaar bestaat”, zegt ze.

Gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA) vroeg de cijfers op bij schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). Sinds mei 2016 kunnen Aalstenaars een zorgparkeersticker afhalen bij de stad. Die sticker geeft aan dat alle zorgverleners met een zorg-parkeerkaart gedurende maximaal 2 uur mogen parkeren voor een garage of oprit met een sticker. Zo besparen dokters, verpleegkundigen of kinesisten enorm veel tijd, die ze anders verspillen aan het zoeken naar een goede parkeerplaats.

Na 3 jaar hebben 40 Aalstenaars een zorgparkeersticker afgehaald en beschikken 110 Aalsterse zorgverleners over een zorg-parkeerkaart. Te weinig, vindt gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA). “Na de lancering 3 jaar geleden is het stil gebleven rond de zorgparkeerkaart. De hulpverleners zijn erg positief over dit systeem, maar nog te weinig Aalsterse inwoners kennen het systeem. Vooral in straten met een grote parkeerdruk kan dit een groot verschil maken, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt. We moeten dit nuttige initiatief nog beter promoten.”