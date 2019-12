Carnavalswinkel in Aalst: “Jodenhoeden, valse haakneuzen en goudklompen zijn besteld” Rutger Lievens

02 december 2019

13u01 16 Aalst Bij carnavalswinkel Liebaut in de Koolstraat in Aalst liggen nu al ‘jodenhoeden met pijpenkrullen’ en haakneuzen in de winkelrekken. De uitbater heeft nog 250 van die hoeden, lange zwarte jassen, haakneuzen en valse klompen goud besteld. Aalst carnaval heeft afgelopen weekend afstand genomen van de Unesco-werelderfgoedlijst en is vast van plan zich niet te laten censureren.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) liet afgelopen weekend weten dat Aalst carnaval zichzelf schrapt van de werelderfgoedlijst van Unesco. Het schepencollege van Aalst heeft dat beslist. Het is nog nooit gebeurd dat een erfgoedevenement zichzelf laat schrappen van de lijst en de vraag leeft of het wel kan in de praktijk. “Momenteel is er geen officiële procedure om jezelf te laten schrappen als werelderfgoed”, zo zegt Jorijn Neyrink, expert immaterieel erfgoed en ook lid van de Vlaamse Unesco-commissie aan Radio 2. “Maar anderzijds is er ook geen procedure waardoor Unesco zélf iets kan schrappen van de lijst.”

Haakneus

Hoe dan ook, Aalst carnaval neemt afstand van het Unesco-label. Ondertussen beginnen in de carnavalsstad stilaan de voorbereidingen voor het carnavalsfeest en wees maar zeker dat Unesco en Joden voorwerp zullen zijn van spot. In carnavalswinkel Liebaut in de Koolstraat in Aalst kan je nu al ‘Jodenhoeden met pijpenkrullen’ kopen.

“We hebben bij een fabriek 250 van die jodenhoeden met krullen besteld. Er zullen binnenkort ook lange zwarte jassen in de winkel hangen. Niet zo veel, want zo een jas vind je wel nog op andere plekken ook. Wat zullen we nog in de aanbieding hebben: haakneuzen, grote portefeuilles met valse dollars en goudklompen. Carnavalisten kunnen dat kostuum aanvullen met een gouden ketting of een gouden ring”, zegt Danny Liebaut van de gelijknamige carnavalswinkel.

Niet kwaad bedoeld

Hij vindt het helemaal geen verlies dat Aalst het Unesco-label verliest. “De burgemeester heeft dat goed gezegd. De Aalstenaar heeft dit echt niet nodig. Wat De Vismooil’n hebben gedaan, dat was niet slecht bedoeld. Een Aalstenaar lacht met alles. Wij vonden dat normaal, die praalwagen van De Vismooil’n, maar de Joden hebben daar veel heisa over gemaakt. Ze hebben er dingen bijgesleept die er niks mee te maken hebben. Op de duur mag je met niks meer lachen”, zegt hij.

Unesco en de Joden, ze zullen vaak te zien zijn op het carnaval in 2020. “Een Aalstenaar is nu eenmaal averechts. Mensen moeten vrij zijn. Ze moeten kunnen spotten met alles en na carnaval moet dat allemaal vergeten zijn”, zegt hij.