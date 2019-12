Carnavalswereld rouwt om Etienne Cooman, 43 jaar lid van Feestcomité Rutger Lievens

23 december 2019

10u06 10 Aalst Aalstenaar Etienne Cooman is op 79-jarige leeftijd onverwachts thuis overleden. De carnavalswereld en al wie hem kende is in rouw. Hij vervoegde al in 1976 als afgevaardigde van de liberale PVV het Feestcomité.

“38 jaar hebben we samen duizenden carnavalsbezoeken afgelegd in binnen- en buitenland en stadsgeschenken uitgedeeld aan burgemeesters, prins en prinsessen”, zegt Enrico Le Clair, Europaprins en generatiegenoot van Etienne Cooman. “Samen veel plezier gehad. Ik zal mijn vriend Etienne nooit vergeten.”

Etienne Cooman was met zijn 79 jaar het oudste lid van de adviesraad Feestcomité. In 1976 ging hij bij het Feestcomité, 43 jaar geleden dus. De afvaardiging voor het Feestcomité verloopt via de politiek en Etienne kwam binnen via de liberale PVV (later Open Vld). Etienne was door iedereen graag gezien. Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité, bracht al hulde aan het vele werk dat Etienne verzette doorheen de jaren. “Etienne Cooman was onze aimabele, fantastische kameraad. Meer dan veertig jaar lid van het Feestcomité staat er op zijn teller. Etienne is een stille, noeste werker, altijd paraat om zijn steentje bij te dragen bij iedere activiteit van het Feestcomité”, zegt Dirk Verleysen.

De uitvaart van Etienne Cooman vindt plaats op zaterdag 28 december om 10 uur in de OLV-Hemelvaartkerk van Erembodegem.