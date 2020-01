Carnavalswagens Lotjonslos rijden elektrisch in de stoet Rutger Lievens

29 januari 2020

11u20 0 Aalst Carnavalsgroep Lotjonslos in Aalst zal met elektrisch aangedreven carnavalswagens de stoet in gaan. De carnavalisten willen zo hun ecologische voetafdruk beperken.

Het zal de 58ste deelname aan de Aalsterse carnavalstoet zijn van Lotjonslos en de groep kiest voor de toekomst. “Voor de stoet van 2019 hebben meegewerkt aan een proefproject van de stad Aalst waarbij groepen werden gestimuleerd om elektrisch te rijden in de stoet”, zegt Kurt Heerman van Lotjonslos. “Niettegenstaande wij dit zeer positief hebben geëvalueerd, stierf het project blijkbaar een stille dood. Na enig overleg vonden we het onze plicht als oudste groep van Aalst onze ecologische voetafdruk enigszins te beperken en hebben we beslist om dit jaar en de komende jaren volledig elektrisch in de stoet te rijden.”

Lotjonslos staat ervoor bekend om trendzetter te zijn in de carnavalsstoet van Aalst en maakt dat ook in 2020 waar. “Deze beslissing was voor de groep een grote investering, maar toch vonden we het opnieuw onze taak een trend te zetten, zoals we reeds meerdere trends hebben ontketend in de voorbije 58 jaar.”