Carnavalsveiling brengt 754 euro op voor Levensvreugde Rutger Lievens

16 juni 2019

11u09 0 Aalst Christophe Corthals, Tom Huybrechts en Gert Cleemput hebben een carnavalsveiling georganiseerd en de opbrengst gaat naar Levensvreugde Verblijven. In totaal werd er 754 euro weggeschonken in café Parking in Aalst.

De carnavalsveiling vond vroeger altijd plaats in café Parking, maar sinds enkele jaren was de veiling verhuisd naar de carnavalskantine. Nu is de traditie terug in café Parking. “23 verschillende verzamelaars brachten materiaal aan voor de veiling. Tot zelfs tijdens de veiling werden nog extra dingen aangeboden zodat er in totaal 157 items in de veiling zaten. Meer dan 70% van de aangeboden carnavalsspullen heeft een nieuwe eigenaar gevonden”, zeggen de initiatiefnemers.

“We besloten om niet met te moeilijk uit te rekenen bedragen te gaan afrekenen voor ons goede doel, Levensvreugde Verblijven vzw, waardoor de 10% telkens wat afgerond werd naar boven”, zeggen ze. “De verzamelaars hadden een opbrengst van 3.124 euro, daarvan werd 10% of 376 euro voor het goede doel opgehaald.”

De 19 integraal te veilen items brachten zelf ook nog eens 358 euro op. “In totaal kunnen we een bedrag van 754 euro schenken aan Levensvreugde Verblijven vzw”, zeggen ze. Levensvreugde zal met het geld materiaal aankopen voor een snoezelruimte.