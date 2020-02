Carnavalsstoet tijdens storm: carnavalisten hebben gemengde gevoelens Rutger Lievens

23 februari 2020

13u09 5 Aalst De burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) geeft groen licht voor de carnavalsstoet. Die vertrekt nu een uur later, om 14 uur. De carnavalisten zelf zitten met gemengde gevoelens: de ene ziet het volledig zitten, de andere vindt het beter om uit te stellen.

De leden van Kompasje waren in de Denderstraat, bij de start van de stoet, al weggevlogen stukken van hun praalwagen aan het oprapen. Hun wagen hangt vol snoepjes in piepschuim, die een voor een meegenomen worden door de wind. “Wij hopen dat de zondagsstoet niet de stoet is waar de jury punten op geeft. Morgen maandag is er nog een stoet, laat die meetellen zodat we nog de kans krijgen om herstellingswerken uit te voeren", zegt Toon ‘t Kint. Bij de carnavalsgroepen was deze ochtend al te horen dat met dit weer gewoonweg iedereen met schade aan de praalwagens aan de stoet zal beginnen.

De losse carnavalist Hendrik Daelman - die als ‘joed4climate’ in de stoet gaat, is dan weer enthousiast dat de stoet door kan gaan. “De stad heeft de nodige maatregelen genomen. Wij zijn blij dat we van start kunnen gaan", zegt hij.

“De wagens mogen maximaal 4,20 meter hoogte hebben (konkerhoogte), dit uiteraard om veiligheidsredenen. De wagens mogen dus op gepaste hoogte gebracht worden, maar moeten nadien vast blijven staan. We begrijpen dat dit een zeer vervelende situatie is, maar de veiligheid primeert boven het jureringsaspect. De jurering zal lopen tijdens de beide stoeten zoals voorzien in het stoetreglement, behoudens bovenstaande bepalingen. De deurwaarder, de organisatie en de juryleden zullen maximaal begrip tonen voor de problemen die de groepen ervaren door de slechte weersomstandigheden”, communiceerde de stad naar de groepen.

