Carnavalsraadszitting start met minuut stilte voor Jacquy De Pauw Rutger Lievens

22 februari 2020

De carnavalsraadszitting in De Werf is van start gegaan met een minuut stilte voor de overleden Jacquy De Pauw.

Op de carnavalsraadszitting wordt elk jaar het schepencollege door de mangel gehaald door de carnavalisten. De prins carnaval krijgt er de sleutels van de stad van de burgemeester, waarna Aalst carnaval officieel is gestart.

Oud-voorzitter van Feestcomité Nicole Ringoir nam bij de start van de carnavalsraadszitting het woord. “Iedereen weet dat onze ploeg niet meer hetzelfde is. We hebben onze koppen bij elkaar gestoken en ons afgevraagd, wat zou Jacquy gewild hebben? Laat ze maar doorgaan, zou hij gezegd hebben. 15 jaar geleden zette hij zijn eerste stappen in de carnavalsraadszitting. Hij werd een van de sterkhouders, in de voetsporen van Kamiel Sergant, Frans Wauters en Odilon Mortier. Hij was de man van de gevatte opmerkingen, als nieuwslezer van ‘Oilsjt Niestroot’. Een groot deel van de carnavalszitting is van zijn hand”, vertelde Nicole Ringoir.