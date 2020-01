Carnavalsmunt verkrijgbaar in toeristisch infokantoor Rutger Lievens

14 januari 2020

18u00 20 Aalst Carnaval 2020 komt eraan en voor de verzamelaars worden er opnieuw verschillende gadgets uitgebracht. Zo kan je vanaf nu de carnavalsmunt met afbeelding van de carnavalsaffiche van 2020 kopen in het toeristisch infokantoor op de Hopmarkt in Aalst.

Aan de ingang van het toeristisch infokantoor staat een muntautomaat waar je de carnavalsmunt kan kopen. In het infokantoor kan je niet alleen carnavalsmunten kopen. “De winnende affiche zal prijken op de traditionele carnavalsgadgets die door de stad worden uitgegeven. Ze worden te koop aangeboden in het toeristisch infokantoor (Hopmarkt 51). De carnavalsmunt en de affiche zijn beschikbaar vanaf maandag 13 januari. De verkoop van medailles, postkaarten, pins en etsen start in februari”, zegt de stad Aalst.