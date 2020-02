Carnavalsmatch Eendracht Aalst: Voil Jeanetten en prins Yvan starten de festiviteiten Rutger Lievens

21 februari 2020

21u24 0 Aalst Met de carnavalsmatch van Eendracht Aalst in het Pierre Cornelisstadion zijn de festiviteiten nu echt wel gestart. De Voil Jeanetten liepen een ereronde in het stadion, prins Yvan zong zijn liedjes, Aalst is klaar voor de drie zotte dagen.

Eendracht-supporter Aiko Heck mocht op de heilige grasmat van het Pierre Cornelisstadion zijn carnavalsliedje brengen. Een droom die uitkwam. De mannen van Een Voil Jeanet es Giejn Travestie jutten de fans op. Ook prins Yvan was Den Iendracht niet vergeten en zong zijn liedjes.

Het was niet het eerste optreden van de dag voor prins Yvan De Boitselier. “13 scholen hebben we bezocht vandaag. Overal heb ik mijn liedje mogen zingen, en nu ook op Den Iendracht. Dit is natuurlijk genieten, geweldig!”, zegt Yvan.