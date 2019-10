Carnavalskostuum De Zieke Zjieratten op de cover FC De Kampioenen-stripalbum Rutger Lievens

21 oktober 2019

16u41 2 Aalst Op de cover van het nieuwe stripalbum van FC De Kampioenen ‘Patatten en saucissen’ draagt ‘Markske’ een carnavalskostuum dat heel sterk doet denken aan het kostuum van carnavalsgroep De Zieke Zjieratten - Twiekierenniet. Die groep is megatrots.

De carnavalsgroep De Zieke Zjieratten - Twiekierenniet won bij de laatste carnaval de wedstrijd in de categorie de kleine groepen met het thema ‘Getj Baalekes’. Ze gingen de stoet in met een kostuum vol balletjes. Dat was zo mooi dat ze de makers van het FC De Kampioenen-stripalbum ‘Patatten en saucissen’ inspireerden. “Een leuke verrassing! Viva Boma blijft ook bij ons vereeuwigd!”, reageert de groep trots.