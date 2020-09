Carnavalsgroep Lossendeirdeveirdeirdeir is terug met kledingcollectie ‘100% carnavalist’ Rutger Lievens

28 september 2020

14u54 0 Aalst De Aalsterse carnavalsgroep Lossendeirdeveirdeirdeir is terug met haar kledingcollectie ‘100% carnavalist’. “In 2008 en 2014 waren er al T-shirts en sweaters te koop met de verschillende ajuintjes die samen ‘den échten Oilsjtersen carnavalist’ vormen. We hebben de ajuintjes nu een facelift gegeven”, zegt Stijn Van Der Heyden.

“De kledij is lichtjes aangepast aan het jaar 2020. Aan de essentie hebben we echter niet geraakt. De combinatie tussen 22% Voil Jeanet, 16% Schriëmoil, 15% Zangtalent, 26% Klein ert, 21% Zoipschoit en 0% Vechtersboos maakt nog altijd 100 % carnavalist. We willen immers duidelijk maken dat de carnavalist iemand is die positief in het leven staat”, zegt Stijn. In de webshop vind je hoodies, sweaters, T-shirts voor dames en voor heren, buffs (een muts dus) en (BBQ-)schorten.

Bestellen kan via www.ldvd.be. Bestellingen zijn na maximum vier weken klaar.