Carnavalsgroep hergebruikt gecontesteerde Joodse figuren Rutger Lievens

24 januari 2020

12u25 56 Aalst Een carnavalsgroep zal de gecontesteerde Joodse carnavalsfiguren opnieuw op haar carnavalswagen zetten tijdens de stoet in Aalst. “Wij lachen met iedereen, maar nooit kwetsend”, zeggen de carnavalisten van De Zwiejtollekes.

De karikaturen waren vorig jaar te zien op de praalwagen van carnavalsgroep De Vismooil’n. Met de gekende gevolgen: verontwaardiging in de hele wereld, verwijzingen naar de Holocaust, de schrapping van Aalst carnaval als Unesco-erfgoed. Een carnavalsgroep hergebruikt die Joodse figuren nu in de stoet van 2020.

“Lachen met alles en iedereen is altijd al eigen geweest aan onze carnaval. Nooit kwetsend maar altijd om het plezier. Toch ligt onze Aalsterse spot meer en meer onder vuur. Wij laten zien dat we met iedereen kunnen opschieten maar ons niet laten doen”, is de uitleg van het thema van De Zwiejtollekes, de groep die de carnavalsfiguren hergebruikt. “Met schietschijven op ons kostuum maken we ook van onszelf een mikpunt… Met ‘iedereen’ eens kunnen lachen, dat mag nooit verloren gaan.”

De groep zal op dezelfde wagen niet alleen karikaturen van Joden zetten, er zullen ook stereotype afbeeldingen te zien zijn van mensen van Afrikaanse origine, van Aziaten, Duitsers en homoseksuelen. De insteek? Kritiek op de censuur.