Carnavalsgroep Gralek Grosj stopt ermee na 18 jaar Rutger Lievens

16 september 2019

12u12 17 Aalst De Aalsterse carnavalsgroep Gralek Grosj stopt ermee. Dat heeft de groep zonet via sociale media bekendgemaakt. Gralek Grosj was 18 jaar carnavalsvereniging in Aalst.

“Heden ten dage dienen wij u met droefheid mede te delen dat carnavalsvereniging ‘Gralek Grosj’ er na 18 jaar mee stopt”, schrijven de carnavalisten. “Gralek Grosj, waar ellenlange vergaderingen, droge humor en zever gezever de maatstaf waren. Ons ‘zaat’ groepken, waar veel vriendschappen ontstaan zijn, kennis opgedaan is en onnozelheid verkocht werd alsof het de normaalste zaak van de wereld was...”

“Echter werden wij, in volle voorbereiding voor carnaval 2020, met enkele tegenslagen geconfronteerd. Deze zorgen ervoor dat wij niet meer het niveau kunnen brengen dat men van ons gewoon is. Iets wat voor ons toch wel een enorm belangrijk punt bleek te zijn. Na 10 jaar tot de top 10 van de kleine groepen te mogen behoord hebben, sluiten we dit hoofdstuk dan ook graag met opgeheven hoofd en in schoonheid af”, zegt de groep. “Aan iedereen die ons in de afgelopen 18 jaar een warm hart heeft toegedragen en/of ons op één of andere manier gesteund heeft: bedankt, gralek bedankt!”