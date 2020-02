Carnavalsgroep Eftepie met de collectebus in de carnavalsstoet: “Geld gaat naar getroffen koala’s en kangoeroes” Rutger Lievens

14 februari 2020

14u56 0 Aalst Nee, het is niet voor de grap, wanneer u op 23 februari Aalsterse carnavalisten geld ziet inzamelen voor de koala’s uit Australië. De losse Aalsterse carnavalsgroep Eftepie toont dit jaar zijn goed hart, de carnavalisten gaan als brandweerlui de stoet in en geven het geld nadien aan WWF.

“We zijn allemaal wel personen met een hart voor dieren”, zegt Kurt Coene van Eftepie. “Na de bosbranden in Australië wilden we iets doen voor de getroffen dieren. Dit jaar gaan we in de carnavalsstoet verkleed als brandweermannen die de koala’s ter hulp schieten. Tijdens de stoet houden gaan we met de collectebus rond en dat geld gaat naar WWF”, zeggen de carnavalisten.