Carnavalsgroep Drasj schenkt 40 kilogram spaghetti aan vzw Arminaa Rutger Lievens

29 juni 2020

13u40 14 Aalst AKV Drasj uit Aalst heeft 40 kilogram spaghetti geschonken aan vzw Arminaa, dat zich inzet voor de armen in Aalst.

“Omdat sinds de coronacrisis er volgens Rosita Monsieur bijna vier keer meer aanvragen zijn, heb ik samen met de carnavalsgroep deze actie ondernomen”, zegt Gil De Boeck. “Als carnavalisten weten we dat we het dit jaar eens met minder moeten doen maar vele Aalstenaars moeten het dagelijks met minder doen. De strijd van Kamiel Sergant is nog niet ten einde. Of de armoede door de coronacrisis is gestegen, weet ik niet maar ze is alleszins al zichtbaarder geworden.“