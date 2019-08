Carnavalsgroep De Matotten stopt ermee na 50 jaar Rutger Lievens

30 augustus 2019

14u54 36 Aalst Aalst verliest een van haar carnavalsmonumenten: de Aalsterse carnavalsgroep De Matotten houdt op met bestaan. De groep vierde met carnaval nog haar 50ste verjaardag. Het is een van de oudste carnavalsgroepen die de stad rijk is, maar de groep kampte met een gebrek aan nieuwe leden.

Carnavalsgroep De Matotten verspreidde het nieuws via de carnavalsblog van Carnavalskoentje: “Er werd al heel wat over gespeculeerd de laatste maanden: zullen De Matotten stoppen of niet? Na lang beraad zien wij ons genoodzaakt te bevestigen dat wij er als officiële groep mee stoppen. Reden: een gebrek aan opvolging en instroom van nieuwe leden”, zeggen de leden van De Matotten.

“Na een halve eeuw geschiedenis is dit uiteraard geen makkelijke beslissing. Dat wil echter niet zeggen dat er een einde komt aan De Matotten. De Matotten blijven doorgaan als een groep vrienden, maar zullen geen wagens meer bouwen”, zegt de groep. “Wie dus graag carnaval met een groep vrienden wenst te vieren en niet meer met de genoodzaakte verplichtingen van een groep wenst rekening te houden is steeds welkom bij ons. No stress, only fun is ons nieuwe motto!”

De groep startte in 1969 en Fernand Van Langenhove was een van de stichters. De stichters twijfelden nog over de naam van de groep en konden niet kiezen tussen De Lampetters, De Dikkenekken en De Matotten. Uiteindelijk werd toch voor De Matotten (aardbeien) gekozen.

Verkoop carnavalsmateriaal

De groep verkoopt al haar materiaal en verlaat de carnavalswerkhallen. “Omdat wij de werkhallen verlaten, verkopen wij al ons materiaal en onze wagens. Wie interesse heeft om een koopje te doen mag steeds langskomen tijdens de openingsuren van de werkhallen in hal 4", zegt de carnavalsgroep De Matotten.

“Wij wensen bij deze dan ook alle mensen die zich ooit belangeloos voor ons hebben ingezet, onze sponsors, leden en ex-leden, sympathisanten, medewerkers en metjes en petjes op onze beurt hartelijk te bedanken voor hun sympathie, inzet en medewerking gedurende al die jaren”, zegt de groep.

Mismiejsterd

Niet alleen De Matotten houdt ermee op. AKV Misjmiejsterd stopt ermee. De groep was al tien jaar actief als losse groep toen ze als partner van De Tettemoesjen in 2013 de stoet in stapten. Sinds 2014 was Mismiejsterd een vaste waarde bij de vaste groepen. In 2019 gingen ze de stoet in met het thema ‘Après Oktoberfeesten in Aalst’. “We blijven carnaval vieren, als vrienden onder mekaar. Als carnavalsgroep stopt het”, zeggen ze bij Mismiejsterd.