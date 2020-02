Carnavalsdecor Grote Markt is ontwerp van Bram De Baere: van decorstuk tot blikvanger op carnaval Rutger Lievens

05 februari 2020

17u32 0 Aalst Aan de gevel van het vroegere stadhuis van Aalst op de Grote Markt hangt sinds deze middag het nieuwe carnavalsdecor. Het is dan toch het ontwerp geworden van Bram De Baere. Deze ochtend toen de werkzaamheden van start waren gegaan, was iedereen benieuwd wat het zou worden: die tekening van Bram De Baere voor het decor van prins Yvan of toch een afbeelding van de carnavalsaffiche? Ontwerper Bram De Baere is alleszins superfier dat de stad voor zijn werk koos.

Deze voormiddag deed voorzitter van het Feestcomité, Dirk Verleysen, er nog geheimzinnig over. Zou op het spandoek dat aan het stadhuis werd gehangen de carnavalsaffiche ontworpen door Staf De Koninck staan? Of toch het decorstuk ontworpen door Bram De Baere, dat eerder al te zien was in de show van prins Yvan De Boitselier tijdens de prinsenverkiezing. Na de prinsenverkiezing schreef HLN een artikel over het opvallende decor en dat werd opgepikt door sociale media.

Verzekering

Op die sociale media gingen spontaan stemmen op om dat decorstuk van Yvan aan het stadhuis te hangen. Het artikel viel bijna samen met het nieuws dat het vroegere decor met de dansende poppen niet meer verzekerd was en dus niet mocht geïnstalleerd worden aan de gevel van het stadhuis.

“Er was inderdaad een probleem met de verzekering”, bevestigt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Dit spandoek zal stevig vastgemaakt zijn en mooi verlicht worden. Voor de verzekeringen is dit geen probleem”, aldus de burgemeester. “Ik heb er persoonlijk voor gepleit om voor dit decor te kiezen.”

Ontwerper Bram De Baere is superfier. “Het is een leuke samenloop van omstandigheden. Net toen het nieuws kwam dat het vorige decor niet meer gedekt werd door de verzekering, ging mijn ontwerptekening voor het decor van Yvan de ronde op sociale media. Heel wat mensen reageerden spontaan met de suggestie dat deze niet zou misstaan als alternatief”, vertelt Bram. “Kort daarop is de vraag dan ook van de stad zelf gekomen.”

Iconische stoetkostuums

Na de prinsenverkiezing gaf Bram De Baere al een woordje uitleg bij het decor in de show van Yvan De Boitselier. “Gezien de show van Yvan helemaal over de kostuummakers ging, werd gekozen om naast de klassieke prinsen, Aalsterse Gilles en domino’s ook een reeks iconische stoetkostuums te verwerken in het einddecor”, vertelt Bram.

Zo zie je van links naar rechts Lotjonslos 2002, Schiefrechtoever 2008, De Matotten 1995, De Zieke Zjieratten 1991, De Pagadetten 1996, Vriét 2004, Eirg 2003 en Sjik 1994. “Het geheel is een persiflage op het bekende werk van Danny Cobbaut, dat tot 2014 met carnaval aan de gevel van het stadhuis werd gehangen”, zegt Bram. “Danny wist op voorhand dat deze parodie zou worden gemaakt en zegt blij te zijn met het eindresultaat. Voor de research heb ik een aantal oude krantenartikels gebruikt als referentiemateriaal. En de man met het groene masker van de Zieke Zjieratten is blijkbaar Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité”, zegt Bram De Baere.