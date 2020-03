Carnavalsdecor aan vroegere stadhuis ontmanteld Rutger Lievens

04 maart 2020

18u19 0 Aalst Het carnavalsdecor dat aan de gevel van het vroegere stadhuis van Aalst hing, is gedemonteerd. De laatste sporen van carnaval zijn bijna allemaal uitgewist.

Vandaag werd het carnavalsdecor van de gevel van het vroegere stadhuis aan de Grote Markt gehaald. Het carnavalsdecor is een ontwerp van Bram De Baere. Het vorige - dansende - decor kon niet meer gebruikt worden en dus maakte de stad een groot spandoek van een decorstuk uit de show van prins carnaval Yvan De Boitselier. Ontwerper Bram De Baere was enorm fier. “Het is een leuke samenloop van omstandigheden. Net toen het nieuws kwam dat het vorige decor niet meer gedekt werd door de verzekering, deed mijn ontwerptekening voor het decor van Yvan de ronde op sociale media. Heel wat mensen reageerden spontaan met de suggestie dat deze niet zou misstaan als alternatief”, vertelt Bram. “Kort daarop is de vraag dan ook van de stad zelf gekomen.”

Wat er volgend jaar aan de gevel zal hangen, is nog niet duidelijk.