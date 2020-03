Carnavalisten stikken massaal mondmaskers: “Carnaval is solidair. Aalstenaars samen tegen corona!” Rutger Lievens

20 maart 2020

14u17 46 Aalst Aalsterse carnavalsgroepen zijn gespecialiseerd in het maken van prachtige kostuums en nu zetten ze al die vaardigheden in om mondmaskers te produceren. De stad Aalst had een oproep gelanceerd om mondmaskers te stikken voor de twee Aalsterse ziekenhuizen en carnavalsgroepen zijn daar nu massaal mee bezig. “De carnavalswereld zit niet stil. In deze tijden werken we allen aan één doel: het virus bestrijden”, zeggen ze.

“Vanuit de stad Aalst is de vraag gesteld om mondmaskers te maken. De carnavalswereld zit niet stil. In deze tijden werken we allen aan één doel: het virus bestrijden, bekampen en onze veiligheid zo veel als mogelijk bewaken”, zegt Sven De Smet van vzw Carnavalist Tot in de Kist. “De carnavalswereld sloeg de handen in elkaar.”

Vzw Carnavalist Tot In De Kist doneert 600 euro, welke door Vincent Delforge wordt bijgepast met 400 euro. Met 1000 euro kunnen heel wat mondmaskers worden gemaakt. Jan Lambrecht schenkt aan de actie ook 200 euro. Kristof Roelandt en Yves ‘Den Bremt’ van Tes Ter Oever coördineren de actie.

“Daarnaast hebben onder andere Pertotal, De Zwiejtzoel’n, de Zwiejtollkes en tal van individuele carnavalisten zich achter de actie geschaard. We gaan mensen en groepen vergeten als we iedereen moeten vernoemen. Bovenstaande zijn de initiatiefnemers”, zegt Sven De Smet. Ook van De Zwisjelmoizen is geweten dat ze mondmaskers aan het stikken zijn.

Tes Ter Oever

“Carnaval is solidair. Ook dat is carnaval. Samen tegen Corona”, klinkt het. “Tes ter oever heeft zich georganiseerd om over te gaan tot het aanmaken van stoffen mondmaskers”, zeggen Kristof Roelandt en Yves Van Den Bremt. “Deze zijn weliswaar niet steriel of voor medisch gebruik, maar het is beter dan niets. Wij hebben besloten dit te financieren uit onze groepskas”, zeggen de initiatiefnemers. Ondertussen is er ook wel al 1.200 euro steun.

De carnavalisten doen dit in de allerveiligste omstandigheden. “We kruipen niet bij elkaar”, zeggen ze. “Stoffen worden bezorgd bij diegene die knippen op maat, deze worden dan opgehaald en doorgevoerd naar verschillende stiksters die individueel thuis werken. Daar worden de mondmaskers terug opgehaald en verdeeld. Dat gebeurt zonder contact te maken. Wie een mondmasker ontvangt, moet dat eerst wassen voor gebruik.”

De Gaa Scheer

Ook bij atelier De Gaa Scheer in Aalst worden mondmaskers gemaakt. “Afgelopen zondag zijn we eraan begonnen toen we in De Zevende Dag de oproep hoorden. De Gaa Scheer maakt mondmaskers voor al wie ernaar vraagt: voor mensen in de zorg, slagers, winkels of zelfs voor een ambulancedienst. Ook voor gewone burgers die zich willen beschermen. Wij kozen voor een masker met een kleurrijke print. De kleuren waren een echte must voor ons want wij zijn toch wel een carnavalsstad en houden van kleur in deze donkere dagen”, zegt De Gaa Scheer.