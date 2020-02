Carnavalisten schrappen ‘Unesco’ van toeristisch infobord langs E40 Rutger Lievens

21 februari 2020

15u28 0 Aalst Het toeristisch infobord aan de E40 in Aalst is aangepast, vermoedelijk door Aalsterse carnavalisten. Die hebben ‘Unesco’ nu zelf geschrapt van het bord langs de autosnelweg.

Nadat Unesco Aalst in december schrapte van de internationale erfgoedlijst, werd aan het Agentschap Wegen en Verkeer de vraag gesteld of de toeristische infoborden langs de E40 in Aalst nu zouden worden aangepast. Want daar staat nog altijd ‘Unesco’ op. ‘Nee’, was het antwoord, ‘want Aalst heeft nog altijd een belfort. En dat is ook Unesco-erfgoed.’

Onbekenden, vermoedelijk Aalsterse carnavalisten, hebben daar nu zelf een mouw aan gepast. Het belfort is op het infobord ontploft en staat in brand, waardoor Aalst dus eindelijk ‘Unesco’ van het bord kan verwijderen...