Carnavalisten kunnen vanaf 1 juli weer aan het werk in de carnavalswerkhallen (maar niet allemaal tegelijk) Rutger Lievens

24 juni 2020

13u17 8 Aalst Het college van burgemeester en schepenen besliste om de carnavalswerkhallen in Aalst vanaf 1 juli opnieuw te openen.

Om de opkomst te spreiden en de verloren tijd in te halen, zullen de hallen zowel op woensdag- als op vrijdagavond van 17 tot 22 uur open zijn. Op woensdag zijn enkel groepen in de even genummerde hallen toegelaten, op vrijdag zijn de groepen in de hallen met oneven nummers aan de beurt.

Om alles veilig te laten verlopen moeten de carnavalisten wel enkele regels in acht nemen: werk met geopende poorten om de luchtcirculatie te bevorderen; hou 1,5 meter afstand van elkaar; het dragen van een mondmasker is verplicht; hou je aan het maximum aantal leden dat toegelaten is: vijf personen voor een kleine groep, tien personen voor een middelgrote groep, vijftien personen voor een grote groep.

Wanneer deze regels worden overtreden, krijgt de groep een officiële waarschuwing. Deze regeling blijft van kracht tot vrijdag 14 augustus 2020, wanneer de huurcontracten van de staanplaatsen worden herzien.