Carnavalisten grijpen een koffiekoek en gaan naar huis Rutger Lievens

26 februari 2020

10u07 0 Aalst De burgemeester die op koffiekoeken trakteert op woensdagochtend van carnaval, het is een traditie die ten tijde van Anny De Maght is ontstaan met een handvol carnavalisten op haar kabinet. Tegenwoordig deelt burgemeester Christoph D’Haese zo’n 1.000 koffiekoeken uit. Dit jaar ‘overleefden’ zo'n 300 carnavalisten de laatste feestnacht.

Rond 8 uur gingen de poorten van het oude stadhuis open en wandelden de carnavalisten binnen. Sommigen opnieuw nuchter door te lang op te blijven, anderen halfdood of slaapwandelend. Recht naar burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) die strategisch een schotel koeken had gekozen zonder poedersuiker. “Anders blazen ze dat allemaal in mijn gezicht”, zegt de burgemeester, ondertussen een ervaringsdeskundige in het uitdelen van koffiekoeken op woensdagochtend na carnaval.

Onder de ‘overlevenden’ ook slager Kris D’Haens. “Het is tien jaar geleden dat we de ‘kaffeklasj’ bij de burgemeester hebben gehaald. Van in de tijd dat kandidaat Kurt zijn liejde ‘kaffeklasj bij Ilse’ zong. Het was slecht weer, daarom zijn er zo weinig overgebleven, maar wij hebben de cafés opgezocht. Je komt mensen tegen en voor je het weet sta je een koffiekoek te eten”, zeggen Kris en zijn vrienden.