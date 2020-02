Carnavalisten delen woensdagochtend om 7 uur al 250 koffiekoeken uit Rutger Lievens

16 februari 2020

15u05 17 Aalst Een groepje carnavalisten wil dit jaar niet wachten op de koffiekoeken van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Ze delen op woensdagochtend van carnaval zelf 250 koffiekoeken uit op de Grote Markt van Aalst.

“Wij vinden dat de koffiekoeken veel te laat geserveerd worden op woensdag. Dus delen wij gedurende de drie dagen polsbandjes uit en zullen we op woensdag om 7 uur al koffiekoeken uitdelen aan iedereen die het wil”, vertelt Shauni Van Impe. “Als woensdag de pompiers vertrekken op de Grote Markt halen we onze koeken. Als er meer carnavalisten opdagen dan verwacht, zullen we meer dan 250 koffiekoeken uitdelen.”

