Carnavalisten branden kaarsje voor Ilse Uyttersprot: “Zij was de moeder van carnaval” Rutger Lievens

05 augustus 2020

22u17 2 Aalst Het was een ontroerend moment aan de carnavalshallen van Aalst. Carnavalisten legden er even het werk aan de wagen neer om een kaarsje te doen branden voor ‘Ons Ilse’, zoals Ilse Uyttersprot door de Aalstenaars werd genoemd. “Ons Ilse heeft veel voor de carnavalisten gedaan en we zijn haar dankbaar. Het was de moeder van carnaval”, klonk het.

Het was Guy Walgraef, toezichter van de carnavalswerkhallen die het initiatief had genomen om de stille wake te organiseren. “Er zijn geen woorden voor, het is niet te vatten. Ilse kwam regelmatig op bezoek. Niet alleen in de aanloop naar carnaval maar zelfs in het begin van het seizoen, als de wagens halverwege waren, kwam ze eens kijken hoe het ging. Ze was enorm verbonden met carnaval en de hallen. Met de mensen die hier aan de carnavalswagens werken. We verliezen iemand die oprecht begaan was met de carnavalisten. Dit is onze manier om het te verwerken, wat er is gebeurd”, zegt Guy. “Ik heb een kaarsje doen branden, voor Ilse.”

Troost bij haar

“Het was een fantastische madame. Het is triestig”, zegt Mil Arijs, bekend carnavalist in Aalst, ook aan de carnavalshallen om een kaarsje neer te zetten. “Toen ik niet voldeed aan de voorwaarden om mee te doen aan de prinsenverkiezing, werd ik naar het kabinet van Ilse geroepen. Ze bracht me daar het slechte nieuws, maar tegelijk troostte ze me. Ik zal dat nooit vergeten. Nadien hebben we met ons twee nog veel pinten gedronken en ik heb er veel respect voor.”

“Ik ken de dader. Hij is ziek”

Egon Twin windt er geen doekjes om. “Voor mij was ze de moeder van carnaval”, zegt hij. Twin gaat al jaren als authentieke Voil Jeanet in de stoet en Ilse was fan van zijn groepje Voil Jeanetten. “Je kon er alles aan vragen, was er altijd. De max. Op ons Koesjkesmietingk was die altijd aanwezig en met carnaval zetten we met haar een stapje in de wereld. Zij ook verkleed, niet als Voil Jeanet want dat zou wat raar geweest zijn”, zegt Egon. “Het nieuws kwam hard binnen. Vooral omdat ik de dader ken. Had ik het geweten dat Ilse ermee samen was, had ik ze verwittigd. Ik ken hem al lang genoeg om te weten dat er iets scheelt met die jongen. Hij is ziek, daar moet je niet aan twijfelen”, zegt Egon.