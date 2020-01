Carnavaleske beelden in centrumstraten Rutger Lievens

22 januari 2020

11u26 15 Aalst Nog een maand en het is weer Aalst carnaval. De voorbereidingen lopen, zaterdag kennen we de nieuwe prins carnaval en de stad komt stilaan in carnavalssfeer. In de centrumstraten werden al spandoeken met carnavaleske foto’s opgehangen.

Carnaval is niet meer zo veraf. In de straten van het centrum van Aalst kan je dat al zien, want overal werden spandoeken met carnavaleske beelden gehangen. Om de stad in een nog grotere feeststemming te brengen, roept de stad Aalst de handelaars en horeca-uitbaters op om hun vitrine of etalage feestelijk in te kleden tijdens carnaval. “Vorige jaren werd hiervoor een wedstrijd uitgeschreven, maar vanaf dit jaar wordt elke inspanning beloond met een carnavalspakket bestaande uit een affiche, raamsticker, carnavalsvlag, -affiche en -medaille”, zegt de stad.

Elke horecazaak of winkel op Aalsters grondgebied kan aan de campagne deelnemen. “De enige vereiste is een klein fotobewijs dat je zaak aangekleed is voor Aalst Carnaval. Meld je aan via de website van de stad vóór 2 februari en het Feestcomité bezorgt jou het carnavalspakket in de daaropvolgende week.”