Carnaval verwelkomt nieuwe groep: AKV Nieje Rutger Lievens

22 oktober 2019

14u19 2 Aalst De Aalsterse carnavalsstoet verwelkomt een nieuwe groep: AKV Nieje. Na het stoppen van de groepen De Matotten, Mismiejsterd en Gralek Grosj waren er drie plaatsen vrijgekomen in de stoet. Die zijn opgevuld door de carnavalsgroepen Gralèk Gerieflèk, Wadesdavoriet en Nieje.

De carnavalsgroep AKV Nieje meldt het nieuws aan carnavalsblogger Carnavalskoentje: “Onze voormalige losse groep is ontstaan uit een hechte groep vrienden die elkaar, meer dan twintig jaar geleden, in hun jeugdjaren hebben leren kennen bij AKV De Lodderoeigen”, zeggen ze. “Het werken tot in de late uurtjes aan de wagen of op feesten heeft ervoor gezorgd dat deze mooie vriendschap is ontstaan. We zwierven uit naar verschillende groepen om uiteindelijk als losse groep in de stoet te gaan. Na enkele keren als losse groep in de stoet, misten we het gevoel op de Grote Markt. Via een unieke samenwerking met De Droeve Apostelen konden we ons ‘moment de gloire’ op de Grote Markt beleven.”

“Al lachend dachten we ‘anders moeten we zelf een AKV oprichten, we hebben heel veel mensen met ervaring dus dit moet lukken’. De groep bestaat uit een gezonde mix: wagenbouwers, creatieve breinen, kostuumontwerpers, muzikale en danstalenten, make-upartiesten,... Aangevuld met onze kinderen en pubers, die zeer gedreven de carnavalsmicrobe te pakken hebben. Toen we dan het bericht lazen over de opvulregel na de numerus clausus zeiden we: ‘we gaan eens zot doen, we schrijven ons in, misschien zijn we binnen vijf jaar een AKV’. Niéts is minder waar, want in september kregen we plots het bericht: ‘proficiat jullie zijn een nieuwe AKV’”, aldus de vereniging aan Carnavalskoentje.