Carnaval afgelast, maar Winterfoor gaat wel door in 2021 Rutger Lievens

18 september 2020

16u09 58 Aalst Aalst carnaval gaat ieder jaar gepaard met een grote Winterfoor met zo’n 110 attracties. Aalst carnaval gaat ieder jaar gepaard met een grote Winterfoor met zo’n 110 attracties. Het carnaval in februari 2021 is afgelast in Aalst , maar de Winterfoor zal wel doorgaan.

Schepen Katrien Beulens (onafhankelijk) bevestigt dat na een vraag van CD&V Aalst. “Gisteren werd door de burgemeester meegedeeld dat de carnavalseditie van 2021 wordt afgelast”, zegt Lien Gees van CD&V Aalst. “Maar niet alles hoeft te worden geschrapt. CD&V Aalst stelt voor om de Winterfoor 2021 wél te laten doorgaan en roept de stad op om daar werk van te maken. Kleinschalige kermissen worden nu al opnieuw toegelaten, zoals dit weekend in Nieuwerkerken. Als pretparken geopend zijn en voetbalwedstrijden met publiek mogen plaatsvinden, dan moeten we er ook in slagen om een winterfoor te organiseren”, zegt Lien Gees, gemeenteraadslid van CD&V.

Geen afgelasting

“De afgelasting van carnaval hoeft de Winterfoor zelf niet in de weg te staan. Onze forains hebben het de afgelopen maanden al zwaar te verduren gekregen. Er is nood aan duidelijkheid. Daarom zal CD&V op de eerstvolgende gemeenteraad een interpellatie indienen om een veilige winterfoor te garanderen”, aldus Lien.

Schepen Katrien Beulens (onafhankelijk) zegt dat er van een afgelasting van de Winterfoor geen sprake is. “Blijkbaar gaat men uit van een afgelasting van de Winterfoor, maar deze zal in 2021 wel plaatsvinden. Er is immers spreiding van de attracties over de hele stad en op de Keizershalparking kan de organisatie ook coronaveilig verlopen. Er was al een constructief gesprek hierover met attractiehouders voor de kleinere kermissen. Zij houden zich correct aan de coronaregels. Voor de grote Winterfoor, met zo’n 110 attracties volgen ook overlegmomten met de bonden”, zegt de schepen.