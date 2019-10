Cannabisplantage wordt ontdekt bij brand, teler riskeert nu 30 maanden cel Nele Dooms

01 oktober 2019

11u10 6 Aalst Een 62-jarige man uit Aalst riskeert dertig maanden cel omdat hij een cannabis kweekte in de huurwoning in de Heckestraat waar hij woonde. De plantage met 300 planten werd begin dit jaar ontdekt bij een brand in de woning. William D.S. had er toen al drie succesvolle oogsten opzitten. Ook zijn partner staat terecht voor de Dendermondse rechtbank, maar die ontkent ook maar iets met de plantage te maken hebben.

Toen de woning in de Heckestraat in Aalst in brand stond, had William D.S. liever niet dat de brandweer naar binnen ging om het vuur te bestrijden. De brand zou vanzelf wel doven, beweerde hij. Uiteindelijk bleek dat D.S. zo zijn redenen had om vreemden buiten te houden: op de eerste verdieping bevond zich immers een grote cannabisplantage. De brand was vermoedelijk ontstaan aan de isolatie van de plantage, door een kortsluiting. De teelt bracht de man nu voor de Dendermondse rechtbank, niet alleen voor het kweken van cannabis, maar ook voor de diefstal van elektriciteit om de plantage draaiende te houden.

Financiële problemen

“Ik had financiële problemen en dacht aan het geldgewin die de plantage met zich mee zou brengen, naast het feit dat ik zo in mijn eigen drugsgebruik kon voorzien”, vertelde D.S. aan de rechter. “Ik heb alleen geleerd dat dit niet de oplossing was. De problemen zijn er tien keer erger door geworden. Ik ben wel van de drugs af na therapie.”

Voor drie geslaagde oogsten die D.S. voor januari 2019 al op zijn actief had staan, had hij drie keer 8.000 euro uitbetaald gekregen, goed voor in totaal 24.000 euro. Over wie de grote organisatie in handen had, wilde de man niets kwijt. “Ik kende hen niet. Ik kreeg gewoon elke keer een anonieme envelop met geld in de brievenbus”, zei hij.

Partner ontkent betrokkenheid

Ook de 57-jarige partner van D.S. stond terecht. Zij blijft echter ontkennen ook maar iets met de plantage te maken hebben. “Ik was al twintig jaar samen met D.S. en was compleet afhankelijk van hem”, vertelde ze aan de rechter. “Ik heb me verzet tegen de plannen voor een plantage, maar stond machteloos. Ik heb er echter nooit aan meegewerkt. Het enige wat me verweten kan worden, is dat ik mijn partner niet verraden heb en in de woning ben gebleven. Maar ik kon niet anders.”

Volgens openbaar aanklager Ann Soenens is de vrouw toch mee verantwoordelijk. Tegen haar vorderde de procureur één jaar cel. D.S. riskeert dertig maanden gevangenisstraf. Hij heeft al een rijkgevuld strafregister. Zelf drong D.S. er bij de rechter op aan om hem een werkstraf te geven. De rechtbank velt vonnis op 5 november.