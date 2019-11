Campagnebal Yvan vèr 2020: Beste look-a-like van kandidaat Yvan wint twee zitplaatsen voor de prinsenverkiezing Rutger Lievens

12 november 2019

18u25 6 Aalst Kandidaat-prins carnaval Yvan De Boitselier organiseert op 16 november in zaal De Burcht in Aalst zijn campagnebal. Kom zeker verkleed naar het feestje, de beste look-a-likes winnen zitplaatsen voor de prinsenverkiezing.

Bandjes voor het campagnebal van Yvan De Boitselier zijn verkrijgbaar in café The New Cat, Chopin en ‘t Paviljoen. Op het bal kan je zitplaatsen voor de prinsenverkiezing winnen. “We geven twee zitplaatsen weg aan de carnavalist die het beste verkleed is als look-a-like van Yvan. We geven ook twee zitplaatsen weg aan de beste look-a-like van een bekende figuur zoals Diana Ross, Trump of Dozje”, zegt het campagneteam.

Alle info vind je in dit ludieke filmpje: