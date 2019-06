Cali opent in augustus Dendergalm: “Minigolf, petanque, springkastelen en go-carts” Rutger Lievens

30 juni 2019

15u55 19 Aalst Christophe Corthals en echtgenote Wendy Michiels zijn vanaf 1 augustus de nieuwe uitbaters van Dendergalm in Gijzegem. Zij zullen er een gezellige plek van maken waar je kan petanquen, minigolfen en een ijsje eten.

De onderhandelingen tussen het stadsbestuur en Christophe Corthals (alias Cali) zijn rond. De Prins Carnaval van de Arend 2012 wil na enkele werken in het pand openen op 1 augustus. “Normaal was het de bedoeling om op 1 juli te openen, maar de onderhandelingen duurden enkele weken langer dan voorzien”, aldus Cali. De burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) wilde een ‘marktconforme prijs’ en heeft die nu naar eigen zeggen beet.

Cali maakte van café Parking al een succes, maar droomde van Dendergalm. Een vriend van hem zal nu achter de toog staan van Parking. “We droomden van recreatie en dat was niet mogelijk in café Parking. Je kan in Dendergalm petanquen en er is een minigolfterrein. Er komen springkastelen en je zal go-carts kunnen huren", klinkt het.