Cali en Wendy openen op 14 augustus Dendergalm Rutger Lievens

02 augustus 2019

16u54 29 Aalst Recreatiedomein Dendergalm in Gijzegem opent vanaf 14 augustus de deuren. De stad vond nieuwe uitbaters voor horecazaak en golfterrein: Christophe Corthals (alias Cali) en Wendy Michiels.

Op woensdag 14 augustus wordt om 18 uur het eerste balletje minigolf geslagen op het domein Dendergalm in Gijzegem. Ook de nieuwe uitbaters van de cafetaria openen die avond de deuren.

“De stad legde, na overleg met de Gijzegemse bevolking, aan het domein in de Meirbeekstraat een minigolfterrein aan met 18 holes, uitgevoerd in beton. Het beton is erg duurzaam, onderhoudsvriendelijk en vandalismewerend. Door de minimalistische uitvoering behoudt het minigolfterrein de sereniteit van het park. Tussen de banen zal lang gras zorgen voor een vlekkeloze overgang met het park”, zegt de stad Aalst.

Betonnen golfterrein

De betonnen uitvoering is na vilt en eternit één van de drie officiële ondergronden waarop minigolf op een professionele manier wordt gespeeld. Hierdoor is het mogelijk om er wedstrijden te organiseren. De Belgische kampioene minigolf, Greta Janssens, heeft de Gijzegemse terrein alvast uitgetest en goedgekeurd.

Minigolf is vooral een leuke recreatieve sport voor jong en oud. Reserveren is niet nodig, tenzij je met een grote groep een balletje komt slaan. Balletjes en golfsticks kun je huren bij de nieuwe uitbaters van de cafetaria, Christophe Corthals en Wendy Michiels. Volwassenen betalen 6 euro, kinderen 4 euro.