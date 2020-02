Café-uitbaters dienen klacht in na Facebookstorm: “Natuurlijk mag je hier borstvoeding geven. Zo’n post, dat is broodroof” Rutger Lievens

17 februari 2020

12u05 162 Aalst Willem Moeyersoons en Fabienne Van de Velde van café Dutch Inn in Aalst trotseerden dit weekend niet alleen storm Dennis, maar ook een Facebookstorm. Een klant zette een vernietigende post op internet, waarbij ze de uitbaters beschuldigde van vrouw- en kindonvriendelijk gedrag: Willem Moeyersoons en Fabienne Van de Velde van café Dutch Inn in Aalst trotseerden dit weekend niet alleen storm Dennis, maar ook een Facebookstorm. Een klant zette een vernietigende post op internet, waarbij ze de uitbaters beschuldigde van vrouw- en kindonvriendelijk gedrag: “Aalsterse horecazaak zette mij op straat omdat ik borstvoeding wilde geven” , klonk het. De uitbaters vertellen een ander verhaal en dienen klacht in.

In de post op Facebook zegt de vrouw dat ze borstvoeding wilde geven, maar dat dat niet mocht van de uitbaters. “Toen ik borstvoeding wilde geven, zei de vrouw onmiddellijk ‘dat ze dat niet kunnen vindt in een horecazaak’. Toen ik daarover in gesprek probeerde gaan, nam de man onze drank weg en werden we de zaak uitgestuurd met de melding: ‘Zet het maar op Facebook als het u niet aanstaat.’ Bij deze”, schrijft ze.

Oneerlijk

Een storm van verontwaardigde berichten volgde. De uitbaters werden aangevallen via sociale media. “Iemand riep zelfs op om onze zaak te bezetten met vrouwen die allemaal borstvoeding zouden komen geven”, zegt uitbaatster Fabienne Van de Velde. “We hebben er een hele nacht niet van geslapen. Zo oneerlijk”, vinden zij en haar man Willem Moeyersoons.

Zij zien het allemaal toch een beetje anders dan wat er in de druk gedeelde post te lezen is. Het cafébezoek was volgens de uitbaters al in mineur gestart toen de klanten niet wilden drinken. “Het was man en vrouw en baby en de grootmoeder. Ik vroeg wat er mocht zijn om te drinken en kreeg ‘straks!’ te horen”, vertelt Willem. “Daarop antwoordde ik: ‘Excuseer mevrouw, wij zijn een horecazaak, ik mag toch vragen of je iets wil drinken? Daarop zei de dame ‘we zullen straks iets drinken’. Ik weer: ‘ik zou toch graag hebben dat je iets bestelt’, waarna ze iets bestelden.”

Pamper op tafel

De spanningen liepen verder op toen de klanten de baby begonnen te verversen op tafel midden in het café. De cafébaas vroeg om dat in de toiletten te doen. “‘Voor mij geen probleem, maar zou je dat niet in de toiletten doen? Er is daar plaats genoeg’, zei ik”, aldus de uitbater.

We hebben klacht ingediend wegens laster en eerroof. Dit is broodroof, een zaak compleet onterecht kapot maken. Dat laten we niet passeren Willem Moeyersoons & Fabienne Van de Velde

Terwijl de man met de baby naar boven gaat, stapt de mama naar de cafébazin aan de toog. “‘Jullie zijn wel zeer onvriendelijk’, kreeg ik te horen. Ik vroeg waarom. Omdat je zegt dat dat stinkt, en borstvoeding stinkt niet. Ik legde haar uit dat het niet ging over borstvoeding, maar over de pamper van het kind. ‘En ik mag hier geen borstvoeding geven’, zei ze. Ik heb haar uitgelegd dat ik dat niet zo gezegd heb.”

Niks tegen borstvoeding

De uitbaters benadrukken dat ze niks tegen mama’s die borstvoeding geven, hebben. “Helemaal niet. Als iemand borstvoeding geeft in de zaak, dan zal ik daar nooit iets op zeggen of tussenkomen. Als men mij vraagt of het toegestaan is om borstvoeding te geven, dan bied ik aan om het discreet boven te doen. Goed bedoeld”, zegt Fabienne. “Ik heb daar persoonlijk geen enkel probleem mee en wat ik lees op internet - dat we conservatief zijn en bekrompen, marginaalst - dat spreek ik tegen. Het is wel zo dat de klanten zich daar niet goed bij voelen en daar soms commentaar op geven. Daarom bood ik aan om dat boven te doen. Maar nogmaals, was ze gewoon beginnen borstvoeding geven, had ik daar niks op gezegd.”

Willem en Fabienne van Dutch Inn pikken de beschuldigingen niet en hebben klacht ingediend tegen de klanten. “Wegens laster en eerroof. Dit is broodroof, een zaak compleet onterecht kapot maken, en dat laten we niet passeren”, zeggen ze.