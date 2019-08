Café Soleil voor 1 dag café De Rode Neus: ‘Reneisken’ start verkoop t’-shirts voor Rode Neuzen Dag Rutger Lievens

26 augustus 2019

12u26 0 Aalst René Souvagie vierde zijn 65ste verjaardag én pensioneringsfeest door café Soleil voor 1 dag om te dopen tot café De Rode Neus. Of zoals René het zei: Kaffee De Roeien Neis. René staat al jaren bekend als de man van de rode neuzen en startte in café De Rode Neus zijn actie voor Rode Neuzen Dag.

Café Soleil was zondag een dag lang café De Rode Neus: rode ballonnen hingen er aan het plafond, op de ramen tekeningen die verwezen naar René en rode neuzen, in het café achteraan een grote foto van ‘Reneisken’ gefotografeerd door Glenn Bracke. Op de toiletdeur schilderde Mattis Van Schuylenbergh een portret van ‘Neisken’, de hond van René. Zelfs de naam van de hond verwijst naar een rode neus. De 65ste verjaardag van René Souvagie ging niet onopgemerkt voorbij. In september gaat de brandweerman op pensioen en ook dat werd gevierd.

Red Nose Day

René zal dus nog meer tijd hebben om acties voor Rode Neuzen Dag op poten te zetten. Hij is daar trouwens een voorloper in in Vlaanderen. Nog voor VTM Rode Neuzen Dag opstartte, was Souvagie al bezig met acties voor het Britse Red Nose Day. In 2010 ging René met AKV Kop Oever Kloeiten en de ‘Oilsjterse Majoretten van boeven de 40’ in de stoet gezeten op een grote rode neus. De opbrengst van de verkochte rode neuzen ging naar Mensen Helpen Mensen van Kamiel Sergant. Al bijna tien jaar zet hij zich in voor Rode Neuzen Dag en René is zeer blij dat VTM en HLN met de actie psychologische aandoeningen bij kinderen onder de aandacht willen brengen.

T-shirts

René was op zijn feestje druk bezig met het uitdelen van rode neuzen. Hij lanceerde er zijn Rode Neuzen-actie van dit jaar: “De foto die Glenn Bracke van mij nam met mijn rode neus op, heb ik op t-shirts laten drukken. Die t-shirts zal ik tot Rode Neuzen Dag verkopen om zo het goede doel te steunen”, vertelt René Souvagie, dé Rode Neuzen Man van Aalst. “Dit is zo plezant om te doen. Rode neuzen, mensen amuseren zich daarmee, maar je steunt er ook een goed doel mee.”

Naast René Souvagie doen heel wat Aalsterse scholen iets voor Rode Neuzen Dag. VTM en HLN willen in 2019 een stapje verder gaan en de sociale, mentale en fysieke weerbaarheid van alle jongeren versterken. Op de website rodeneuzendag.be is er daarom een oproep naar getuigenissen. “Heeft het leven jou op een bepaald moment ferm uitgedaagd? Heb je een getuigenis waarmee je leeftijdsgenoten wil aanmoedigen? Heb jij iemand bij jou in de klas enorm kunnen helpen op de ene of andere manier? Ben je als persoon veranderd door iets wat je meegemaakt hebt en wil je met jouw verhaal anderen inspireren? Sharing is caring geldt zeker ook hier. Daarom zouden we heel blij zijn als je even de tijd nam om je verhaal neer te pennen”, luidt de oproep.

Alle info op www.rodeneuzendag.be.