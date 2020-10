Café Safir bedenkt zich: “We sluiten voortaan toch om 23 uur” Rutger Lievens

12 oktober 2020

14u09 0 Aalst De uitbater van Café Safir op de Grote Markt van Aalst heeft zich bedacht, zijn zaak gaat voortaan om 23 uur dicht. Café Safir was een van die horecazaken die een vergunning hebben om voeding te serveren en dus volgens de letter van de wet tot 1 uur mogen openblijven. De zaak was dit weekend ook langer dan 23 uur open, maar dat bleek niet zo een goed idee.

We schreven er eind vorige week al over, in Aalst kunnen enkele horecazaken die niet echt bekend staan als restaurant toch volledig legaal langer dan 23 uur openblijven. Op dat lijstje staan onder meer Aperoni, Den Babbelaar en ook Café Safir. Kris Van Impe vreesde er vrijdag al een beetje voor en het zijn twijfel was terecht. “Ik had er schrik voor dat bij de sluiting van de cafés het volk naar de zaken zou trekken die wel nog openblijven en die vrees is uitgekomen”, zegt Kris.

Vrijdagavond om 23 uur was al duidelijk dat heel veel jonge mensen vroeger dan normaal veel te diep in het glas hadden gekeken. Dat konden we zelf vaststellen tijdens een rondgang met de lokale politie van Aalst. “Het was echt niet fijn meer na 23 uur. Men kwam zonder mondmasker binnen. Ik heb verschillende mensen de deur moeten wijzen. Ik moet dus toegeven dat ik me vergist heb. Vanaf nu sluiten we samen de cafés, om 23 uur”, zegt Kris.