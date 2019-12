Café Coaster opent op 25 december ‘Kerstgriezelhuis’ Rutger Lievens

23 december 2019

10u25 15 Aalst Met Kerst en Eindejaar kan je een bezoekje brengen aan het Kerstgriezelhuis van café Coaster in de Vlaanderenstraat in Aalst.

Café Coaster staat bekend om het Horrormaze, de griezeldoolhof dat elk jaar met Halloween een massa mensen lokt. Er is ook een Kersteditie. “In het Kerstgriezelhuis maak je een wandeling van ongeveer 15 minuten door de betere kerst en eindejaarsfilms (Gremlins, Nightmare Before Christmas, Die Hard, Home Alone, Grinch, en nog veel meer...). Alles doorspekt met de nodige dosis griezel, humor en gezelligheid. Verwacht u aan speciale effecten, jumpscares, acteurs en vooral veel kerstsfeer”, zegt Kristof Den Herder van Coaster. “Toegang is gratis, mits er vooraf iets wordt gedronken van onze speciale ‘Kerst en eindejaarsgriezelhuis-kaart’.

Openingsuren:

Woensdag 25 december van 14u tot 17u (Alle leeftijden)

Woensdag 25 december van 20u tot 23u (+12j)

Donderdag 26 december van 20u tot 23u (+12j)

Vrijdag 27 december van 20u30 tot 00:00u (+12j)

Zaterdag 28 december van 14u tot 17u (Alle leeftijden)

Zaterdag 28 december van 20u30 tot 00;00 (+12j)

Zondag 29 december van 14u tot 17u (Alle leeftijden)

Zondag 29 december van 20u tot 23u (+12j)

Vrijdag 3 januari van 20u30 tot 00:00 (+12j)

Zaterdag 4 januari van 14u tot 17u (Alle leeftijden)

Zaterdag 4 januari van 20u30 tot 00:00u (+12j)

Zondag 5 januari van 14u tot 17u (Alle leeftijden)