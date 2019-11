Cadeautjestijd: nog tot januari pop-up Jilko in Pieter Van Aelst Rutger Lievens

12 november 2019

13u46 0 Aalst Aalst heeft er opnieuw een leuke pop-up bij: Jilko is gestart in de Pieter Van Aelst-gaanderij. Nog tot en met januari kan je er terecht voor decoratieve cadeautjes en hebbedingen.

Jilko.be is doorheen het jaar een webshop. “Maar met eindejaar openen we telkens een een pop-up. Mijn vrouw en ik wonen in Meldert, dus wilden we het eens proberen in Aalst”, zegt Jurgen hollebecq. Zijn vrouw Hilke De Keyser staat niet in de zaak, maar Jurgen noemt haar liefdevol het brein achter Jilko. “Al wat we verkopen is Scandinavisch geïnspireerd, praktisch en ecologisch”, zegt Jurgen. Een ideaal adresje om langs te gaan in cadeautjestijd dus.