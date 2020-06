Buurtwild/t : “Aalsterse jeugd heeft zich voortreffelijk gedragen” Rutger Lievens

12 juni 2020

13u53 1 Aalst Voor maatschappelijk kwetsbare jongeren die in een klein appartement wonen, kan de lokroep van de straat verleidelijk zijn. Toch waren er nauwelijks noemenswaardige incidenten in Aalst en hield iedereen zich braaf aan de regeltjes, hoe moeilijk dat ook was. “In vergelijking met andere steden, hebben de Aalsterse jongeren zich erg goed gedragen”, zegt Jef Prové van Buurtwild/t. De jongerenwerking bleef zich actief inzetten voor de Aalsterse jeugd tijdens de lockdownmaanden.

De Buurtwild/t-jeugd krijgt technische oefeningen en looptraining op het voetbalveld van het Osbroek-sportcomplex. Wedstrijdjes kunnen nog niet door het coronavirus. Contact volledig vermijden is enorm moeilijk, maar ze beperken het tot het minimum.

Sensibiliseren

“Het is heel lastig geweest, de lockdown. We werken vaak met maatschappelijk kwetsbaren, dus die hebben iets minder plaats thuis. Die hebben niet meteen een tuin of een terras waar ze kunnen ontspannen. Voor die jongeren is het extra hard geweest. Er zijn er heel veel die zich perfect aan de regels hebben gehouden. Een paar enkelingen hebben er zich helemaal niet aan gehouden”, zegt Jef Prové van Buurtwild/t Aalst.

Buurtwild/t bleef tijdens de coronacrisis actief op het terrein. “De jongeren die het niet zo nauw namen met de regels probeerden we te sensibiliseren en te informeren. De plekken waar ze afspraken waren dezelfde als vroeger, maar er waren minder jongeren. Een stuk van ons werk was die jongeren die op straat liepen te zoeken en ze vertellen dat ze in hun kot moesten blijven. Dat werkte”, zegt Jef. “Heel veel jongeren bleken slecht geïnformeerd als gevolg van culturele barrières en taalbarrières. Soms gewoon de pedagogische functie van de ouders die te wensen over liet. Als de ouders het niet snappen of het zich niet aantrekken, dan dringt het ook niet door bij hun kinderen. Sensibiliseren heeft veel effect gehad.”

Fier

Ook op sociale media moest Buurtwild/t zich heruitvinden. Ze begonnen te vloggen en online-quizzen te organiseren. “Instagram, Snapchat en Facebook-messenger, daar hadden we nu plots meer tijd voor. Jongeren informeren zich niet via het klassieke nieuws, dus het is belangrijk dat je hen op die manier bereikt”, zegt Jef.

Bij Buurtwild/t zijn ze best fier op de Aalsterse jeugd. Ze hebben zich in het algemeen uitstekend aan de regels van de virologen gehouden. “We zijn er zelf wat van geschrokken hoe kalm en rustig het in Aalst was de voorbije maanden. Om eerlijk te zijn, dachten we dat de jongeren het moeilijker zouden hebben om zich aan de regels te houden. Ze hebben het ons betrekkelijk makkelijk gemaakt. Als ik vergelijk met andere steden, met de moeilijkheden die collega-jeugdopbouwwerkers daar hebben gehad, heeft de jeugd van Aalst zich voortreffelijk gedragen.”