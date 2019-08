Buurt verzet zich tegen bouw 90 sociale appartementen op ‘Den Tir’ Rutger Lievens

07 augustus 2019

14u03 11 Aalst De buurt van Hof Somergem in Erembodegem verzet zich tegen de negentig geplande sociale appartementen aan de Schietbaan. De oude sociale woningen van ‘Den Tir’ - zoals de wijk bekendstaat - werden eerder dit jaar afgebroken. Buurtbewoners stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de vergunning voor de nieuwe appartementen heeft vernietigd.

Normaal gezien had de eerste fase van het nieuwe Somergempark, dat Den Tir moet vervangen, midden 2019 al klaar moeten zijn. Doel was om het deel van Den Tir dat het dichtst bij de parkzone van Somergembos aanleunt eerst te realiseren. 34 woningen moesten er plaatsmaken voor 54 woongelegenheden. In een tweede fase zouden 27 woningen worden afgebroken en plaatsmaken voor minstens dertig woonentiteiten. Dewaco vertelde bij de voorstelling van de plannen dat het mikte op een negentigtal woningen en appartementen op Den Tir.

Parkeerdruk

Dat veroorzaakte ongerustheid bij de buurtbewoners, waaronder ook bij Gert Cardon. Hij is nu actief bij Lijst A, maar was bij de start van dit dossier nog niet politiek actief. “De stad verkocht de gronden aan Dewaco en leverde achteraf ook de vergunning. Als buurtbewoners zijn we zeker niet tegen een renovatie van de woningen. Die waren oud en hadden hun beste tijd gehad”, zegt Cardon. “Afgelopen winter waren er klachten over vandalisme in de leegstaande oude sociale woonwijk. De gebouwen werden in het voorjaar afgebroken.”

Hij en de anderen uit de buurt vrezen echter wel mobiliteitsproblemen. “We gaan van een vijftigtal woningen, met één of twee oudere inwoners, naar 85 tot 90 grotere woningen. Er zijn dus zorgen over de mobiliteit en de parkeerdruk. Moet dit midden in een groene long? In het project zit een woontoren van 15 meter hoog, die hier eigenlijk niet past”, zegt Cardon.

300 handtekeningen

Gesteund door 300 handtekeningen stapten de buren naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Die vernietigde in mei van dit jaar de vergunning van het bouwproject Somergempark”, zegt Cardon. Dat betekent echter niet dat Somergempark er helemaal niet komt en dat de strijd gestreden is. “Op 1 augustus besliste de Oost-Vlaamse deputatie om opnieuw een vergunning te verlenen aan Dewaco om de bouwwerken uit te voeren” zegt Cardon. De buurt beraadt zich nu of het opnieuw in beroep zal gaan.

Bij sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco wil men niet reageren op de gang van zaken. “Wij bevestigen dat de deputatie een nieuwe vergunning heeft afgeleverd”, zegt Catherine Vincent van Dewaco.