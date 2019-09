Buurt parktuin Schelfhout klaagt over overlast door vervallen tuinhuis Rutger Lievens

05 september 2019

17u58 8 Aalst Buren van de parktuin Schelfhout in de Zonnestraat in Aalst klagen dat het vervallen tuinhuis op het domein een aantrekkingspool is voor overlast. Daklozen overnachten erin en er wordt drugs gebruikt volgens omwonenden.

De eigenaar van het park en dus ook van het gebouw is Scholengroep Dender. De stad Aalst staat in voor het beheer. De stad en de scholengroep zeggen nu dat de ander het probleem moet oplossen. “Onderhoud en toezicht zijn taken van de stad”, aldus de scholengroep. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is het er niet mee eens: “Onderhoud van de gebouwen op het terrein is de taak van de eigenaar. Ik zal het gebouwtje laten afbreken of afsluiten, maar er zal nog moeten beslist worden wie zal betalen voor die werken”, zegt hij.

Op 1 oktober zitten stad en scholengroep samen.