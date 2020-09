Buurt opgeschrikt door ontploffing aan voordeur: nog geen duidelijkheid of het om kwaad opzet gaat Koen Baten

28 september 2020

23u46 27 Herdersem De bewoners van de Grote Baan in Herdersem werden maandagavond opgeschrikt door een explosie aan de voordeur van een woning, ter hoogte van de Middenweg. Gewonden vielen er niet, maar de precieze toedracht is voorlopig onduidelijk.



De ontploffing gebeurde omstreeks 22.45 uur ter hoogte van huisnummer 104. “Ik zat boven met een koptelefoon op, en nog heb ik die knal gehoord”, vertelt een buurman. “Ik ben meteen naar buiten gegaan, maar heb niemand meer gezien.” Ook andere buurtbewoners lieten weten dat ze voorafgaand aan de ontploffing geen verdachte personen gezien hadden.

De brandweer en politie snelden ter plaatse, maar brand was er alvast niet. De straat moest wel vrijgemaakt worden van de scherven die de explosie veroorzaakt had. Zo was onder meer het raam in de voordeur van het huis gesprongen.



Niemand thuis

De bewoner van de woning was op het ogenblik van de knal niet thuis. De brandweer deed een inspectieronde in het lege huis, maar trof daar niks verdachts aan. Intussen voerde de politie een sporenonderzoek uit, waarbij de straat volledig afgesloten werd voor het verkeer.

Of het om kwaad opzet gaat, blijft voorlopig onduidelijk. De buren hebben alleszins nooit iets vreemds opgemerkt aan de bewoner van het ‘geviseerde’ huis. De politie heeft intussen gevraagd om eventuele camerabeelden te delen.



