Buschauffeur filmt chaotische situatie aan Tereos: “Ze rijden de vrachtwagenparking af zonder kijken” Rutger Lievens

04 februari 2020

14u45 44 Aalst Een chauffeur van een schoolbus legde de chaotische verkeerssituatie aan de fabriek Tereos in Aalst vast op beeld. In december stierf er aan de vrachtwagenparking van Tereos nog een 11-jarig kind op weg naar school, door een aanrijding met een vrachtwagen. Sinds de kerstvakantie staat er een hek rond de parking, maar of dat de situatie er veiliger op maakt?

De bestuurder van een schoolbus kon de chaotische situatie, midden in de ochtendlijke scholenspits, vastleggen met een dashcam. “Een vrachtwagen blokkeert eerst de volledige straat. Vervolgens komt er een andere zonder kijken en zonder respect voor de verkeersregels van de parking gereden”, zegt Dimitri Colin. Hij is een bestuurder van een schoolbus. “Zeker buitenlandse chauffeurs vegen alle regels aan hun laars”, zegt de man.

Hij meldde het probleem al bij de stad Aalst. “Als buschauffeur kom ik daar regelmatig en ik zie vaak hoe het daar verkeerd loopt. Er passeren daar ook veel schoolbussen die naar de vele scholen in Aalst rijden. De vrachtwagens die van die parking komen, doen dat zonder kijken”, zegt de schoolbuschauffeur.

De beelden zijn verontrustend en tonen een chaotische en onveilige verkeerssituatie. En dat net op een paar meter van de plek waar de 11-jarige Celio gegrepen werd door een vrachtwagen en overleed. Bij Tereos was er voorlopig niemand beschikbaar om hierop te reageren. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat alle chauffeurs zich aan de verkeersregels moeten houden. Het stadsbestuur wil op termijn zwaar vrachtverkeer verbieden in het stadscentrum wanneer scholen openen en dichtgaan.

“Fout van twee chauffeurs”

Dieter Janssens van ‘Samen voor een verkeersveilig Aalst’ reageert ook. “Wat we hier zien is in de eerste plaats het zoveelste voorbeeld van de totale wanorde op de gekende plek. Het lijkt ons in de eerste plaats te gaan over een fout van de twee chauffeurs. De vrachtwagen blokkeert bij het uitkomen van de parking het kruispunt én de bus rijdt de reeds wachtende auto’s voorbij. Je als zwakke weggebruiker hier tussen moeten begeven, is het noodlot tarten. Bijzonder jammer!”, zegt Dieter Janssens.

Lander Wantens van Groen zegt dat het verbod op vrachtwagens tijdens de start en het einde van de scholen er dringend moet komen. “Dit filmpje bevestigt nog maar eens het belang van de invoering van venstertijden en dat een verbod voor vrachtverkeer tijdens de scholenspits er zo snel mogelijk moet komen”, zegt hij.