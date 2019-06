Bus in panne op het Werfplein Rutger Lievens

24 juni 2019

16u13 0 Aalst Op het drukke kruispunt van het Werfplein in Aalst staat een defecte (lege) lijnbus. Er is een technische ploeg aanwezig om de bus weer aan het rijden te krijgen.

Rond 16 uur was een technische ploeg druk bezig aan het sleutelen aan de bus van De Lijn, die gelukkig leeg was. Er vormde zich wel een lange file in de Vaartstraat en auto’s toeterden omdat het niet vooruit ging.