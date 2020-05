Burgercollectief in open brief aan burgemeester: “Laat de Aalsterse jeugd niet aan een nieuw schooljaar beginnen al fietsend en wandelend tussen al dit zwaar verkeer” Rutger Lievens

25 mei 2020

15u04 0 Aalst Burgercollectief ‘Samen voor een verkeersveilig Aalst’ pleit er in een open brief naar burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) voor om de tonnagebeperking in de stad niet langer uit te stellen. “Laat de Aalsterse jeugd niet aan een nieuw schooljaar beginnen al fietsend en wandelend tussen al dit zwaar verkeer”, vragen ze.

Vijf maanden na het dodelijk ongeval met een 11-jarig kind op de vrachtwagenparking van Tereos in Aalst, is de door de stad beloofde tonnagebeperking nog altijd niet ingevoerd. Burgercollectief ‘Samen voor een verkeersveilig Aalst’ dringt er in een brief gericht aan de burgemeester van Aalst op aan om er snel werk van te maken. Op de gemeenteraad van morgen zal invoering van de tonnagebeperking verplaatst worden tegen ten vroegste eind 2020, begin 2021. Het burgercollectief vraagt een invoering tegen 1 september van dit jaar.

“12 december 2019. Eén dag nadat een ventje van 11 jaar dood werd gereden in onze charmante stad, omschrijft u zichzelf als een ‘realpolitiker’. Lees: economie is belangrijker dan verkeersveiligheid en dus kunnen we maar beter in ons lot berusten”, zo schrijft het burgercollectief.

“Op 13 december kwam u terug op uw uitspraken en liet u weten dat verkeersveiligheid toch een topprioriteit van dit bestuur is. Het weren van het zwaar verkeer uit de stadskern bij het begin en einde van de schooldag, zat reeds vervat in het nieuwe mobiliteitsplan van de stad maar zal u versneld uitrollen. Een fantastische maatregel! Als je weet dat er in uw scholenstad elke dag meer dan 22.000 kinderen veilig naar hun klas moeten raken, is dit een aanpak die los van ideologie, de veiligheid van onze kinderen vooropstelt en concrete resultaten nastreeft. Top!”

“De lof had echter nog maar net de kamer verlaten of een eerste excuus dook op. Dan een tweede. Dan een derde. Morgen schuift u deze maatregel alweer door naar ten vroegste 2021", zo staat er te lezen. “Uw initiatief, in het belang van al onze kinderen, wordt professioneel doodgeknepen door het bestuur. Een pijnlijk en gênant schouwspel. Zoals u ondertussen weet, rijden door de Alfred Nichelsstraat elke maand net geen 20.000 tientonners. Dit is op 150 m van drie grote scholen. Daar is weinig ‘charmant’ aan. Aalst verdient beter, meneer de burgemeester.”

Lees de integrale brief hier:

BURGERCOLLECTIEF ‘SAMEN VOOR EEN VERKEERSVEILIG AALST

Geachte Burgemeester,

12 december 2019. Eén dag nadat een ventje van 11 jaar dood werd gereden in onze charmante stad, omschrijft u zichzelf als een ‘realpolitiker’. Lees: economie is belangrijker dan verkeersveiligheid en dus kunnen we maar beter in ons lot berusten.

Realpolitik staat echter voor iets anders, meneer de Burgemeester. Realpolitik is een aanpak die uitgaat van de bestaande toestand (en niet vanuit een ideologie) én streeft naar concrete en tastbare resultaten.

Op 13 december kwam u terug op uw uitspraken en liet u weten dat verkeersveiligheid toch een topprioriteit van dit bestuur is. Het weren van het zwaar verkeer uit de stadskern bij het begin en einde van de schooldag, zat reeds vervat in het nieuwe mobiliteitsplan van de stad maar zal u versneld uitrollen. Een fantastische maatregel! Als je weet dat er in uw scholenstad elke dag meer dan 22.000 kinderen veilig naar hun klas moeten raken, is dit een aanpak die los van ideologie, de veiligheid van onze kinderen vooropstelt en concrete resultaten nastreeft. Top!

En hoewel de zelfverklaarde verkeersexperts op de sociale media moord en brand schreeuwen, looft de nationale pers de stad met haar ambitieus plan.

De lof had echter nog maar net de kamer verlaten of een eerste excuus dook op. Dan een tweede. Dan een derde. Morgen schuift u deze maatregel alweer door naar ten vroegste 2021. Uw initiatief, in het belang van al onze kinderen, wordt professioneel doodgeknepen door het bestuur. Een pijnlijk en gênant schouwspel. Zoals u ondertussen weet, rijden door de Alfred Nichelsstraat elke maand net geen 20.000 tientonners. Dit is op 150m van drie grote scholen. Daar is weinig “charmant” aan. Aalst verdient beter, meneer de Burgemeester.

Deze tonnagebeperking is geen kernfysica. U hoeft hier geen communautaire knoop te ontwarren, geen nationale veiligheidsraad moet u toestemming geven. Dit initiatief werd gestemd over de partijgrenzen heen, schooldirecties en jeugdbewegingen geloven erin en u wordt geruggensteund door bijna 2.000 Aalstenaars die aanwezig waren op de ‘Lichtwandeling voor meer verkeersveiligheid’.

Waar bent u dan zo bang voor?

U maakt trouwens een denkfout. Kiezen voor verkeersveiligheid ìs kiezen voor economie. U weet als geen ander dat de centrumsteden moeten inzetten op het aantrekken van jonge tweeverdieners met kinderen. Die doelgroep stuwt de economie voort en zorgt dus voor inkomsten in uw stadskas. En laat het nu net de steden zijn die volop inzetten op veilige verkeersinfrastructuur en publieke ruimte die deze jonge gezinnen aantrekken en het dus economisch beter doen.

Waar de coronacrisis in zo vele steden een incentive was om in te zetten op een ‘stad op mensenmaat’, waar de fietser en voetganger terug de plaats krijgen die ze verdienen (maar waar ook de automobilist niet vergeten wordt) moeten we het in onze stad doen met aankondigingspolitiek en loze beloftes. Iets wat we van u niet gewoon zijn.

Meer nog, uit de mobiliteitsbarometer van de VAB blijkt dat de Vlaming wil dat de stads- en gemeentebesturen ondubbelzinnig aan de kant van de voetgangers en fietsers gaan staan. De auto blijft weliswaar een belangrijk vervoermiddel, maar in het centrum van een stad of gemeente verwacht de Vlaming een prioritaire behandeling van de zachte weggebruikers. Opvallend is dat zowel fietsers en voetgangers (89 procent) als automobilisten (82 procent) hier het nut van inzien.

We kunnen dan ook niet anders, meneer de Burgemeester, dan u te vragen om uw eigen doelstellingen uit het meerjarenplan ‘Vooruit met Aalst’ om te zetten in daden, namelijk “maximaal inzetten op veilig fietsverkeer voor werk-, school-, winkel- en vrije tijdsverplaatsingen”. Laat de Aalsterse jeugd niet aan een nieuw schooljaar beginnen al fietsend en wandelend tussen al dit zwaar verkeer.

Laat ons samen gaan voor een verkeersveilig Aalst!

Met beleefde groeten,

Burgercollectief ‘Samen voor een Verkeersveilig Aalst’