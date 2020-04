Burgemeester wil mondmasker voor elke Aalstenaar Frank Eeckhout

21 april 2020

17u47 0 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is voorstander van het principe een mondmasker voor elke Aalstenaar. “Woensdag bekijkt de Veiligheidscel of en hoe dit praktisch te realiseren valt", zegt D’Haese.

De stad Aalst wil zeker mee investeren in herbruikbare stoffen mondmaskers die de volksgezondheid ten goede komen. “Maar tegelijk vergeten we niet dat we publieke middelen beheren en dat de impact op de stadsfinanciën niet buitensporig mag zijn. Daarom zullen we de piste onderzoeken om voor een deel stadspersoneel in te zetten voor de fabricage van de mondmaskers, aangevuld met zoveel mogelijk Aalsterse vrijwilligers en waarbij de stad het nodige materiaal aanlevert. De solidariteit tussen Aalstenaars is ongelooflijk groot en ik maak me sterk dat we op die manier elke Aalstenaar van een mondmasker zullen kunnen voorzien tegen het moment dat bepaalde activiteiten kunnen worden hervat", zegt burgemeester Christophe D’Haese.