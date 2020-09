Burgemeester van Aalst: “Hoog tijd dat mevrouw von der Leyen uit haar ivoren toren komt” Rutger Lievens

16 september 2020

17u42 6 Aalst De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA), pikt het niet dat de voorzitster van de Europese Commissie De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA), pikt het niet dat de voorzitster van de Europese Commissie scherp uithaalt naar Aalst carnaval . Over Aalst carnaval zei ze vandaag in haar State Of The Union: ‘Waar is de essentie van menselijkheid wanneer antisemitische carnavalskostuums openlijk paraderen in onze straten?’ “Aalst voelt zich niet aangesproken”, zegt D’Haese.

“Mevrouw von der Leyen zou zich echt beter moeten informeren vooraleer zulke overtrokken uitspraken over Aalst te doen”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), nadat eerder vandaag Ursula von der Leyen zijn stad en haar carnaval op de korrel nam. “Over Aalstenaars kan men veel zeggen, maar een gebrek aan medemenselijkheid kan men ons zeker niét verwijten. Aalstenaars zijn zeer warme mensen en met haat en racisme hebben wij in de verste verte geen uitstaans. Binnen de context van carnaval is zeer veel mogelijk, dat klopt, maar nooit is het de bedoeling om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Integendeel, carnaval is net een feest van verbondenheid, met satire en zelfspot als voornaamste ingrediënten.”

“Voelen ons niet aangesproken”

“Als mevrouw von der Leyen even uit haar ivoren toren is neergedaald, kan ze terzake misschien inlichtingen inwinnen bij de Europese President: Charles Michel was in 2015 officieel te gast op Aalst carnaval, en bij mijn weten heeft hij vanop onze eretribune geen gebrek aan menselijkheid opgemerkt, laat staan enige vorm van haat of racisme. Dat mevrouw von der Leyen wil strijden tegen echt racisme is een goede zaak, maar Aalst voelt zich alvast niet aangesproken”, aldus de burgemeester.

Aalst carnaval werd geschrapt van de Unesco-werelderfgoedlijst nadat ‘antisemitische’ carnavalspoppen meegingen in de stoet. De Aalstenaars zijn altijd blijven ontkennen dat ze bewust antisemitische figuren hebben willen tonen.