Burgemeester pakt schepen Ilse Uyttersprot bevoegdheden af. CD&V reageert: “CD&V is één en ondeelbaar. Wij zijn verbijsterd” Rutger Lievens

04 november 2019

14u42 5 Aalst Deze ochtend heeft het stadsbestuur van Aalst op vraag van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) de bevoegdheden afgepakt van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V). “CD&V-Aalst is verbijsterd over dit plotse initiatief van de burgemeester en verwerpt zijn motivering.”

“Het college van burgemeester en schepenen besliste vandaag dat de beleidsdomeinen sport, cultuur, jeugd, vrije tijd, kerkfabrieken en facility voortaan collectief worden beheerd door het stadsbestuur”, zegt de partij verbaasd. “CD&V-Aalst is verbijsterd over dit plotse initiatief van de burgemeester en verwerpt zijn motivering. De aantijging van de lekken slaat nergens op om de eenvoudige reden dat men niets kan lekken dat al publiek is. Het CBS heeft immers op 14 oktober een eerste keer een beslissing genomen over de meerjarenbegroting en die stukken zijn toegankelijk voor alle gemeenteraadsleden en zijn via de openbaarheid van bestuur publiek. CD&V-Aalst en de CD&V-fractie in de Aalsterse gemeenteraad aanvaarden dan ook niet dat één van haar schepenen wordt geviseerd. We zijn één en ondeelbaar”, zegt voorzitter Yves De Graeve (CD&V).

“In december 2018 sloot CD&V samen met N-VA en Open Vld een ambitieus bestuursakkoord. CD&V-Aalst staat hier nog steeds volmondig achter. Wij staan er op dat de afspraken die we sloten in het bestuursakkoord, ook vertaald worden in de meerjarenbegroting, waar het schepencollege nu de laatste hand aan legt. De meerjarenbegroting zal sociaal zijn of niet zijn”, zegt de partij.